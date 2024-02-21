«Ливерпуль» сыграет с «Лутоном Тауном» в чемпионате Англии 21 февраля

«Ливерпуль» сыграет с «Лутоном Тауном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии в среду, 21 февраля. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ливерпуль» — «Лутон Таун» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Команда Юргена Клоппа набрала 57 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Клуб из Лутона с 20 баллами занимает 18-е место.

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