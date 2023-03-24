Уэйн Руни поздравил Кейна с рекордом по голам за сборную Англии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни поздравил Харри Кейна с рекордом по голам за национальную команду.

«Поздравляю Харри с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории сборной. Я знал, что у него на это уйдет не очень много времени, но не думал, что он справится так быстро. Отличный парень, невероятный голеадор и легенда Англии!» — написал у себя в Twitter Руни.

В четверг, 23 марта Кейн забил свой 54-й гол за сборную Англии, опередил Руни (53) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.