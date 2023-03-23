Харри Кейн обогнал Руни и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

Форвард реализовал пенальти в матче отборочного турнира Евро-2024 против Италии. Этот гол стал для футболиста 54-м за национальную команду.

Теперь Кейн является единоличным обладателем рекорда по числу забитых мячей за сборную Англии. Он опередил по этому показателю Уэйна Руни, на счету которого 53 гола за англичан.