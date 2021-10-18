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У вратаря «Норвича» Бардена диагностирован рак яичек

16:59
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Вратарю «Норвича» Дэниелу Бардену поставили диагноз рак яичек, сообщает официальный сайт клуба. Футболист выступал за шотландский «Ливингстон» на правах аренды, но теперь будет вынужден сделать паузу в карьере.

По словам вратаря, диагноз стал шоком для него. Он отметил, что сохраняет положительный настрой, так как рак определен на ранней стадии, и у него есть хорошие шансы восстановиться и продолжить карьеру. Теперь ему предстоит пройти реабилитацию. Врачи пока не дают прогнозов по поводу его возвращения.

20-летний валлиец в текущем сезоне провел один матч за «Ливингстон», в котором пропустил один мяч.

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Евгений Петров все материалы автора

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