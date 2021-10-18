У вратаря «Норвича» Бардена диагностирован рак яичек

Вратарю «Норвича» Дэниелу Бардену поставили диагноз рак яичек, сообщает официальный сайт клуба. Футболист выступал за шотландский «Ливингстон» на правах аренды, но теперь будет вынужден сделать паузу в карьере.

По словам вратаря, диагноз стал шоком для него. Он отметил, что сохраняет положительный настрой, так как рак определен на ранней стадии, и у него есть хорошие шансы восстановиться и продолжить карьеру. Теперь ему предстоит пройти реабилитацию. Врачи пока не дают прогнозов по поводу его возвращения.

20-летний валлиец в текущем сезоне провел один матч за «Ливингстон», в котором пропустил один мяч.