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АПЛ, расписание матчей 8-го тура чемпионата Англии, «Лестер» против «МЮ» и другие встречи

10:05
Криштиану Роналду с одноклубниками по «Манчестер Юнайтед». Фото Instagram
Криштиану Роналду с одноклубниками по «Манчестер Юнайтед». Фото Instagram
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В субботу, 16 октября, начнется 8-й тур чемпионата Англии. «Лестер» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед», «Челси» на выезде проведет матч с «Брентфордом» и другие встречи.

16 октября, суббота

14.30 мск. «Уотфорд» — «Ливерпуль»

Уотфорд — Ливерпуль

17.00. «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»

Астон Вилла — Вулверхэмптон

17.00. «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

Лестер — Манчестер Юнайтед

17.00. «Манчестер Сити» — «Бернли»

Манчестер Сити — Бернли

17.00. «Норвич» — «Брайтон»

Норвич — Брайтон & Хоув

17.00. «Саутгемптон» — «Лидс»

Саутгемптон — Лидс

19.30. «Брентфорд» — «Челси»

Брентфорд — Челси

17 октября, воскресенье

16.00. «Эвертон» — «Вест Хэм»

Эвертон — Вест Хэм

18.30. «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

Ньюкасл Юнайтед — Тоттенхэм

18 октября, понедельник

22.00. «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Арсенал — Кристал Пэлас

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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