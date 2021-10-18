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Тухель: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — эталон качества и стабильности

Тухель назвал «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» эталоном качества и стабильности
15:17
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о борьбе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за победу в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — эталон качества и стабильности. За эти годы они показали нам, что требуется для того, чтобы стать чемпионом. В чемпионате Англии была гонка двух команд. А «Челси» должен прибавить во всех аспектах своей игры — и в атаке, и в обороне", — приводит слова Тухеля Liverpool Echo.

После восьми туров чемпионата Англии «Челси» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу. «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает второе место. «Челси» расположился на третьей позиции, набрав 17 очков.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/chelsea-thomas-tuchel-liverpool-title-21888427

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