Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о борьбе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за победу в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — эталон качества и стабильности. За эти годы они показали нам, что требуется для того, чтобы стать чемпионом. В чемпионате Англии была гонка двух команд. А «Челси» должен прибавить во всех аспектах своей игры — и в атаке, и в обороне", — приводит слова Тухеля Liverpool Echo.

После восьми туров чемпионата Англии «Челси» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу. «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает второе место. «Челси» расположился на третьей позиции, набрав 17 очков.