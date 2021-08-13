Тухель рассказал о сроках восстановления Зиеша
Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 1-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» заявил, что хавбек Хаким Зиеш пропустит как минимум две недели из-за травмы, полученной в игре за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала» (1:1, 6:5 — по пенальти).
«Хаким наверняка пропустит игру из-за травмы. Принято решение, что лечение будет консервативным. Ему не понадобится операция, что является очень хорошей новостью. Надеемся, что так будет и дальше. Он должен вернуться через две недели», — цитирует Тухеля в Twitter журналист Низаар Кинселла.
В «Челси» 28-летний марокканец прибыл летом 2020 года из «Аякса». Лондонский клуб заплатил за хавбека 40 миллионов евро.
Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится завтра, 14 августа, в Лондоне. Начало встречи — в 17.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/NizaarKinsella/status/1426164771846598657
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