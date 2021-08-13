«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?

Гид по чемпионату Англии.

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Когда начнется чемпионат Англии по футболу

Первый тур Английской Премьер-лиги в сезоне-2021/22 стартует 13 августа. В матче открытия новичок «Брентфорд» на своем поле примет «Арсенал». А сам футбольный сезон в Англии открылся матчем за Суперкубок страны 7 августа, в котором встретились «Лестер» и «Манчестер Сити». Команда из Манчестера проиграла со счетом 0:1.

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Регламент и формат АПЛ

20 команд лиги проводят друг с другом по одной игре дома и на выезде — каждая по 38 матчей. За победу дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. Чемпион определяется по количеству набранных очков по итогам 38 туров. Если две или более команды наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели:

— общая разность мячей;

— общее количество забитых голов;

— количество набранных очков в матчах между ними;

— разность мячей в матчах между ними.

При условии равенства всех вышеперечисленных показателей между командами будет назначен дополнительный матч плей-офф на нейтральном поле (только между клубами, претендующими на чемпионство или места в еврокубках).

По итогам сезона четыре лучших клуба квалифицируются в групповой этап Лиги чемпионов. Команда, занявшая пятое место, а также победитель Кубка Англии выходят в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Победитель Кубка английской лиги станет участником раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА. Если в финалах Кубка Англии и Кубка лиги победят команды, занявшие в АПЛ места с первого по пятое, то путевки в еврокубки получат шестая и седьмая команды чемпионата.

Три команды, набравшие наименьшее количество очков, отправятся в чемпионшип. В следующем сезоне их места займут две лучшие команды второго по значимости дивизиона, а также победитель мини-турнира за третью путевку в премьер-лигу.

Официальный мяч АПЛ на сезон-2021/22. Фото Twitter

Английская Премьер-лига, сезон 2021-2022

Команды

По итогам сезона-2020/21 АПЛ покинули «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед». Их места в лиге заняли «Норвич» и «Уотфорд», а также «Брентфорд», который стал победителем плей-офф за повышение в классе и впервые в своей истории попал в АПЛ.

· «Кристал Пэлас»

· «Тоттенхэм»

· «Лидс»

· «Арсенал»

· «Уотфорд»

· «Вест Хэм»

· «Бернли»

· «Манчестер Юнайтед»

· «Ньюкасл»

· «Брентфорд»

· «Челси»

· «Манчестер Сити»

· «Лестер»

· «Астон Вилла»

· «Вулверхэмптон»

· «Ливерпуль»

· «Саутгемптон»

· «Брайтон»

· «Эвертон»

· «Норвич»

Бомбардиры

Главный фаворит бомбардирской гонки в АПЛ — форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, который забил 23 мяча в минувшем сезоне, став лучшим по этому показателю. На один гол от него отстал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (22). На третьей строчке в списке бомбардиров сезона-2020/21 расположился Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед». Португалец отличился 18 раз и стал лучшим исполнителем пенальти в лиге, реализовав 9 из 10 ударов с 11-метровой отметки.

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Трансферы

Самым громким трансфером летнего межсезонья в Англии стал переход полузащитника Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити». По данным английских СМИ, сумма сделки составила более 100 миллионов фунтов.

Также успел изрядно пошуметь на трансферном рынке еще один клуб из Манчестера. «МЮ» выкупил у дортмундской «Боруссии» 21-летнего вингера Джейдона Санчо. По данным портала Transfermarkt.com, англичане заплатили за футболиста 85 миллионов евро. Оборону «красных дьяволов» призван укрепить французский защитник Рафаэль Варан из мадридского «Реала».

Помимо «Юнайтед», свою оборонительную линию усилили «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». «Шпоры» выкупили у «Аталанты» 23-летнего защитника Кристиана Ромеро за 50 миллионов евро, «канониры» заплатили почти 60 миллионов евро за Бена Уайта из «Брайтона». Клуб из Ливерпуля совершил трансфер 22-летнего француза Ибраима Конате из «Лейпцига».

Сменил клубную прописку форвард Дэнни Ингс, который в минувшем чемпионате Англии забил 12 мячей за «Саутгемптон». 29-летний англичанин подписал трехлетний контракт с «Астон Виллой».

Джек Грилиш с футболкой «Манчестер Сити». Фото Instagram

АПЛ 2021-2022: расписание матчей и турнирная таблица

Матчи стартового тура чемпионата пройдут с 13 по 15 августа. Новый сезон стартует встречей «Брентфорда» и «Арсенала». В воскресенье, 15 августа, состоится центральный матч 1-го тура. «Тоттенхэм» под руководством нового главного тренера Нуну Эшпириту Санту примет на своем поле «Манчестер Сити».

Матч Дата Московское время «Брентфорд» — «Арсенал» 13 августа 22.00 «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 14 августа 14.30 «Бернли» — «Брайтон» 14 августа 17.00 «Лестер» — «Вулверхэмптон» 14 августа 17.00 «Уотфорд» — «Астон Вилла» 14 августа 17.00 «Челси» — «Кристал Пэлас» 14 августа 17.00 «Эвертон» — «Саутгемптон» 14 августа 17.00 «Норвич» — «Ливерпуль» 14 августа 19.30 «Ньюкасл» — «Вест Хэм» 15 августа 16.00 «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 15 августа 18.30

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Раздевалка «Манчестер Сити». Фото Instagram

Кто выиграл прошлый чемпионат Англии по футболу

В сезоне-2020/21 победителем чемпионата Англии стал «Манчестер Сити», который набрал 86 очков в 38 матчах. Подопечные Пепа Гвардиолы на 12 очков опередили «Манчестер Юнайтед», который расположился на втором месте. Тройку замкнул «Ливерпуль» (69 очков).

Впервые с сезона-1995/96 не пробился в еврокубки лондонский «Арсенал». Команда заняла восьмое место в АПЛ, набрав 61 очко.

Футболисты «Манчестер Юнайтед». Фото Instagram

Статистика и рекорды Английской Премьер-лиги

Самым титулованным клубом АПЛ является «Манчестер Юнайтед», которому удалось завоевать 13 чемпионских титулов в период с 1993 по 2013 год. За все сезоны «МЮ» удалось одержать 687 побед в 1114 матчах. Также в активе «красных дьяволов» обе крупнейших домашних победы — 9:0 (против «Ипсвич Таун» в марте 1995 года и против «Саутгемптона» в феврале 2021).

Лондонский «Арсенал» является единственным клубом, которому удалось провести сезон в АПЛ, не потерпев ни одного поражения. В чемпионском сезоне-2003/04 подопечные Арсена Венгера набрали 90 очков, одержав 26 побед и 12 раз сыграв вничью.

Рекорд по количеству очков, набранных за один чемпионат, принадлежит «Манчестер Сити» — 100 в сезоне-2017/18. Антирекорд АПЛ по этому показателю принадлежит «Дерби Каунти», который в сезоне-2007/08 набрал 11 очков, одержав лишь одну победу в 38 матчах.

Больше всех матчей в премьер-лиге среди футболистов провел Гарет Бэрри, который с 1998 по 2018 год появлялся на поле 653 раза. Рекорд по количеству сезонов принадлежит легенде «Манчестер Юнайтед» Райану Гиггзу — 22 сезона.

Рекордсмен АПЛ по количеству голов — Алан Ширер (260 мячей в 441 матче). Из действующих футболистов премьер-лиги ближе всех к нему подобрался форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн (166 голов в 245 играх). Рекорд по голевым передачам принадлежит Райану Гиггзу — 162. Больше всех сухих матчей в АПЛ провел голкипер Петр Чех (202).

Форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху удалось забить наибольшее количество мячей в 38-матчевом сезоне — 32 гола (2017/18). По 34 мяча за 42-матчевый сезон смогли наколотить Энди Коул за «Ньюкасл» (1993/94) и Алан Ширер за «Блэкберн» (1994/95).

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