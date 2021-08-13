Защитник сборной Дании Вестергор перешел в «Лестер»
Защитник «Саутгемптона» и сборной Дании Янник Вестергор перешел в «Лестер». 29-летний игрок заключил контракт до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.
Вестергор перешел в «Саутгемптон» в 2018 году, а до этого защищал цвета «Боруссии» из Менхенгладбаха, «Вердера» и «Хоффенхайма». В прошлом сезоне провел 30 матчей в АПЛ, забил три гола, получил три желтые и одну красную карточку.
Этим летом Янник со сборной Дании добрался до полуфинала чемпионата Европы-2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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