Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (1:1).

«Считаю, что мы провели хорошую игру. В любой другой день довели бы ее до победы в 99 из 100 случаев. Сами виноваты, кончено, но позволили сопернику украсть у нас два очка. С другой стороны, не могу упрекнуть в чем-то своих футболистов. Просто надо быть более внимательными.

Забей мы второй мяч, все было бы решено. Однако всегда есть шанс пропустить после какого-нибудь недочета, какого-нибудь навеса. Мы сами виноваты, должны были забивать. У нас было очень много моментов», — цитирует тренера BBC.