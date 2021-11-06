«Челси» дома сыграл вничью с «Бернли»
«Челси» и «Бернли» сыграли вничью (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
В составе хозяев отличился Кай Хаверц. У гостей забил Матей Выдра. «Челси» набрал 26 очков и остался на первом месте в чемпионате Англии. У «Бернли» восемь очков и 18-я позиция.
В параллельном матче гол Матиаса Норманна помог «Норвичу» обыграть «Брентфорд» (2:1). «Кристал Пэлас» победил «Вулверхмптон» (2:0).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
«Челси» — «Бернли» — 1:1 (1:0)
Голы: Хаверц, 33 (1:0). Выдра, 79 (1:1).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Джеймс, Баркли (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Канте (Маунт, 85), Хаверц, Хадсон-Одои (Пулишич, 85).
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Корне (Питерс, 88), Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Родригес, 61), Гудмундссон (Выдра, 70), Макнейл.
Предупреждения: Уэствуд, 68. Джеймс, 76. Корне, 76. Тарковски, 84. Браунхил, 90.
Судья: Марринер.
6 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
«Брентфорд» — «Норвич» — 1:2 (0:2)
Голы: Норманн, 6 (0:1). Пукки, 29 — с пенальти (0:2). Хенри, 60 (1:2).
«Брентфорд»: Фернандес, Йергенсен (Гуд, 13), Янссон, Хенри (Форсс, 69), Пиннок, Нергор, Янельт (Годдос, 46), Йенсен, Тони, Канос, Мбеумо.
«Норвич»: Крул, Гибсон, Ааронс, Уильямс, Омобамиделе, Дауэлл (Яннулис, 74), Маклин, Ле Мелу, Норманн, Пукки (Саджент, 78), Рашица (Ида, 90+5).
Предупреждения: Тони, 4. Гуд, 28. Норманн, 32. Омобамиделе, 52. Ааронс, 90.
Судья: Жиллетт (Австралия).
6 ноября. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 2:0 (0:0)
Голы: Заа, 61 (1:0). Галлахер, 78 (2:0).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте, Уорд, Андерсен (Клайн, 90+6), Гэи, Митчелл, Макартур (Шлупп, 80), Галлахер, Бентеке (Айю, 89), Заа, Эдуар (Олисе, 80).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Семеду (Траоре, 68), Саисс, Аит Нури, Килман, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Хван Хи Чхан (Силва, 90), Тринкан (Поденсе, 68).
Предупреждения: Жоау Моутинью, 9. Гэи, 37. Олисе, 81.
Судья: Скотт.
6 ноября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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