Чемпионат Англии, расписание матчей 11 тура, «Ман Юнайтед» — «Ман Сити» и другие игры
5 ноября, пятница
«Саутгемптон» — «Астон Вилла» — 1:0 (1:0)
Гол: А.Армстронг, 3.
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, С.Армстронг (Лянко, 56), Ливраменто, Эль-Юнусси (Диалло, 76), А.Армстронг (Бройя, 81), Адамс.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Туанзебе, Кэш, Макгинн, Накамба (Рэмси, 63), Эль-Гази (Дэвис, 79), Буэндия (Арчер, 71), Бэйли, Уоткинс.
Предупреждения: Эль-Гази, 11. Ромеу, 62. Туанзебе, 65. Салису, 90+1.
Судья: Мэдли.
5 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
6 ноября, суббота
15:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
18:00. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»
7 ноября, воскресенье
17:00. «Эвертон» — «Тоттенхэм»
19:30. «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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