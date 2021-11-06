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Чемпионат Англии, расписание матчей 11 тура, «Ман Юнайтед» — «Ман Сити» и другие игры

09:45
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Все матчи 11-го тура чемпионата Англии по футболу. «МЮ» сыграет против «Ман Сити», «Вест Хэм» — «Ливерпуль» и другие встречи.

5 ноября, пятница

«Саутгемптон» — «Астон Вилла» — 1:0 (1:0)
Гол: А.Армстронг, 3.
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, С.Армстронг (Лянко, 56), Ливраменто, Эль-Юнусси (Диалло, 76), А.Армстронг (Бройя, 81), Адамс.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Туанзебе, Кэш, Макгинн, Накамба (Рэмси, 63), Эль-Гази (Дэвис, 79), Буэндия (Арчер, 71), Бэйли, Уоткинс.
Предупреждения: Эль-Гази, 11. Ромеу, 62. Туанзебе, 65. Салису, 90+1.
Судья: Мэдли.
5 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Саутгемптон — Астон Вилла

6 ноября, суббота

15:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

18:00. «Брентфорд» — «Норвич»

Брентфорд — Норвич

18:00. «Челси» — «Бернли»

Челси — Бернли

18:00. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон

20:30. «Брайтон» — «Ньюкасл»

Брайтон & Хоув — Ньюкасл Юнайтед

7 ноября, воскресенье

17:00. «Арсенал» — «Уотфорд»

Арсенал — Уотфорд

17:00. «Эвертон» — «Тоттенхэм»

Эвертон — Тоттенхэм

17:00. «Лидс» — «Лестер»

Лидс — Лестер

19:30. «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Вест Хэм — Ливерпуль

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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