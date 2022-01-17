Тухель: «Чтобы конкурировать и делать то, что мы хотим, «Челси» нужны все игроки»

Тухель рассказал о проблемах «Челси», которые возникают из-за травм игроков и коронавируса

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о проблемах, которые возникают из-за травм игроков и коронавируса.

«Чтобы конкурировать и делать то, что мы хотим, «Челси» нужны все игроки, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Мы страдаем из-за продолжительных травм и коронавируса. Таковы обстоятельства — и все же мы надежны, мы подталкиваем себя и не будем придавать этой ситуации слишком большого значения. Это просто объясняет нашу ситуацию«.

После 22 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 баллов.