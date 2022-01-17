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Сегодня, 18:25

Аспиликуэта высказался о борьбе «Челси» за титул в АПЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент

Защитник и капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался о борьбе команды за титул после матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1).

«После матча стало труднее, чем было до него. Мы отставали на 10 очков, могли сократить отрыв до семи, и даже если разрыв бы остался, он был бы меньше — а теперь мы отстаем на 13 очков, и ситуация стала сложнее.

Мы не можем зацикливаться. Нужно постоянно побеждать, быть надежными, забивать голы, если мы хотим набрать обороты. Это первое и основное. Во вторник в сложной встрече с «Брайтоном» нужно побеждать, побеждать на выезде. У нас напряженный график, мы не останавливаемся. Надо восстановиться и снова ринуться в бой», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба «Челси».

«Челси» занимает третье место в АПЛ, имея на счету 43 очка. У «Манчестер Сити» 56 очков и первая позиция.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/01/16/azpilicueta-focused-on-moving-forward
Сесар Аспиликуэта
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ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
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Вулверхэмптон – Саутгемптон
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15.01 18:00
Норвич – Эвертон
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15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
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 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
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31.05 00:00
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

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 18 1 5
Поль Погба

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