Аспиликуэта высказался о борьбе «Челси» за титул в АПЛ

Защитник и капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта высказался о борьбе команды за титул после матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1).

«После матча стало труднее, чем было до него. Мы отставали на 10 очков, могли сократить отрыв до семи, и даже если разрыв бы остался, он был бы меньше — а теперь мы отстаем на 13 очков, и ситуация стала сложнее.

Мы не можем зацикливаться. Нужно постоянно побеждать, быть надежными, забивать голы, если мы хотим набрать обороты. Это первое и основное. Во вторник в сложной встрече с «Брайтоном» нужно побеждать, побеждать на выезде. У нас напряженный график, мы не останавливаемся. Надо восстановиться и снова ринуться в бой», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба «Челси».

«Челси» занимает третье место в АПЛ, имея на счету 43 очка. У «Манчестер Сити» 56 очков и первая позиция.