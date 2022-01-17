Мартинес хочет возглавить «Эвертон», но его могут не отпустить из сборной Бельгии до завершения ЧМ-2022

«Эвертон» сделал запрос в Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию по поводу приглашения главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, сообщает Sky Sports.



По информации источника, 48-летний специалист хочет возглавить ливерпульский клуб, но его могут не отпустить из сборной Бельгии до завершения чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что Мартинес возглавлял «Эвертон» с 2013-го по 2016 год. После 19 матчей АПЛ «ириски» набрали 19 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице.