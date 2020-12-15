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Трибуны лондонских стадионов вновь будут закрыты для болельщиков

09:54
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Начиная со среды, 16 декабря, любые спортивные мероприятия, которые проходят в пределах столицы Великобритании, будут запрещены для посещения фанатами, сообщает BBC.

Данная мера ограничения была принята на фоне роста числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в данном регионе страны, что в свою очередь привело к решению правительства о запуске третьего этапа локального локдауна.

Напомним, что по окончанию второй общенациональной изоляции в Великобритании, которое состоялось 2 декабря, на трибуны были допущены зрители в количественном ограничении до 2 тысяч человек.

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