Тренер «МЮ» Тен Хаг рассказал о состоянии травмированного Рашфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии форварда Маркуса Рашфорда, который пропустил матч 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:0) из-за травмы.

«Я могу сказать, что он по-прежнему недоступен. Поэтому на данный момент мы должны сосредоточиться на тех игроках, которые готовы. Не готов ответить на то, как долго его не будет. Надеюсь, скоро вернется», — цитирует тен Хага BBC Sport.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» осталось провести три матча в АПЛ. После 35 туров чемпионата Англии подопечные Тен Хага занимаю 4-е место, набрав 66 очков.