«Арсенал» хочет купить защитника «Манчестер Сити» Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Transfer News Live.

По информации издания, «канониры» предпримут попытку приобрести португальца грядущим летом. «Горожане» готовы продать игрока за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» намерены сохранить португальца.

В текущем сезоне Канселу в общей сложности провел 45 матча, в которых забил 3 гола и сделал 11 результативных передач.