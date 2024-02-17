Клопп о Хаби Алонсо: «Исключительный тренер. Новое поколение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал работу своего коллеги в «Байере» Хаби Алонсо.

«Хаби Алонсо проделывает потрясающую работу. Даже если бы вы спросили меня о нем восемь недель назад, я бы сказал: «О Боже!».

Следующее поколение тренеров уже здесь, и я бы назвал Алонсо выдающимся в этом смысле. Он исключительный», — цитирует немца ESPN.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» связывался с Алонсо по поводу возможной работы.

26 января Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона.