Почеттино назвал главную способность Палмера после перехода в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением об игре полузащитника Коула Палмера в этом сезоне.

«Помню, когда мы его подписали, человек из штаба сказал мне: «Он из Манчестера, но играет как бразилец или аргентинец». У него есть способность быстро адаптироваться, что он и показал в «Челси», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

21-летний Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023-го. В этом сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.