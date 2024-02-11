«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо по поводу возможной работы

«Ливерпуль» связался с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо, сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным издания, руководство английского клуба обсуждало возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в «Ливерпуле» на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, однако окончательное решение примет по окончании сезона.

26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона.