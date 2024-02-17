Постекоглу отреагировал на драку Сон Хын Мина в сборной Кореи

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал информацию о драке нападающего Сон Хын Мина с соотечественником Ли Кан Ином в расположении сборной Кореи.

«Не знаю всех деталей, но в чем я уверен, так это в том, что Сонни проявляет лидерские качества. В этом и заключается лидерство. Это не связано с тем, чтобы быть популярным или радовать всех вокруг. Лидерство — это когда ты чувствуешь, что что-то не так и отстаиваешь свою позицию, потому что это принесет пользу команде. Я вижу это в Сонни», — цитирует тренера The Spurs Express.

Ранее The Sun сообщал, что Сон Хын Мин и Ли Кан Ин подрались накануне полуфинала Кубка Азии против Иордании (0:2).