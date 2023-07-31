Тренер «Челси» Почеттино заявил, что Угочукву уйдет в аренду
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о будущем полузащитника Лесли Угочукву. В скором времени он станет игроком лондонцев, перейдя из «Ренна».
«Он уйдет в аренду. Нам сейчас нужен более опытный полузащитник, поэтому я не могу гарантировать ему игровое время», — сказал Почеттино на пресс-конференции.
В минувшем сезоне Угочукву провел 35 матчей за «Ренн», в которых отметился результативной передачей и заработал одну красную карточку.
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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