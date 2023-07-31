Тренер «Челси» Почеттино заявил, что Угочукву уйдет в аренду

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о будущем полузащитника Лесли Угочукву. В скором времени он станет игроком лондонцев, перейдя из «Ренна».

«Он уйдет в аренду. Нам сейчас нужен более опытный полузащитник, поэтому я не могу гарантировать ему игровое время», — сказал Почеттино на пресс-конференции.