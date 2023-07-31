АПЛ: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
Календарь чемпионата Англии вернулся к стандартному графику после пандемии Covid-19 и чемпионата мира-2022 в Катаре, который проходил прошлой зимой. Первый тур английской премьер-лиги стартует 11 августа.
Расписание чемпионата Англии сезона 2023 / 2024
Английская премьер-лига (АПЛ) начинает сезон 2023 / 2024 11 августа. Завершится турнир 19 мая 2024 года.
В чемпионате значатся две двухнедельные паузы с 30 декабря 2023 года по 13 января 2024 года и с 14 по 30 января 2024 года. Игры двух туров в период католического Рождества и Нового года не будут проводиться в течение 48 часов друг от друга.
Расписание матчей 1 тура АПЛ
Премьер-лига стартует в пятницу, 11 августа. Чемпионат откроет матч «Бернли» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22.00 по московскому времени.
11 августа, пятница
«Бернли» — «Манчестер Сити» — начало игры в 22.00 мск
Онлайн-трансляция
12 августа, суббота
«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — начало игры в 14.30
Онлайн-трансляция
«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция
«Брайтон» — «Лутон Таун» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция
«Эвертон» — «Фулхэм» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция
«Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — начало игры в 19.30
Онлайн-трансляция
13 августа, воскресенье
«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция
«Челси» — «Ливерпуль» — начало игры в 18.30
Онлайн-трансляция
14 августа, понедельник
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — начало игры в 22.00
Онлайн-трансляция
Участники чемпионата Англии сезона 2023 / 2024
В английской премьер-лиге играют 20 команд. Действующий чемпион — «Манчестер Сити», вице-чемпион — «Арсенал».
По итогам сезона 2022 / 2023 чемпионат Англии покинули «Лестер Сити», «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон». В АПЛ из чемпионшипа вышли «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».
Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -