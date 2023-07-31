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Сегодня, 12:00

АПЛ: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Чемпионат Англии по футболу начнется 11 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
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Футболист Маркус Рэшфорд.
Маркус Рэшфорд.
Фото AFP
Новый сезон английской премьер-лиги стартует в августе.

Календарь чемпионата Англии вернулся к стандартному графику после пандемии Covid-19 и чемпионата мира-2022 в Катаре, который проходил прошлой зимой. Первый тур английской премьер-лиги стартует 11 августа.

Расписание чемпионата Англии сезона 2023 / 2024

Английская премьер-лига (АПЛ) начинает сезон 2023 / 2024 11 августа. Завершится турнир 19 мая 2024 года.

В чемпионате значатся две двухнедельные паузы с 30 декабря 2023 года по 13 января 2024 года и с 14 по 30 января 2024 года. Игры двух туров в период католического Рождества и Нового года не будут проводиться в течение 48 часов друг от друга.

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Расписание матчей 1 тура АПЛ

Премьер-лига стартует в пятницу, 11 августа. Чемпионат откроет матч «Бернли» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22.00 по московскому времени.

11 августа, пятница

«Бернли» — «Манчестер Сити» — начало игры в 22.00 мск
Онлайн-трансляция

12 августа, суббота

«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — начало игры в 14.30
Онлайн-трансляция

«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция

«Брайтон» — «Лутон Таун» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция

«Эвертон» — «Фулхэм» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция

«Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — начало игры в 19.30
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция

«Челси» — «Ливерпуль» — начало игры в 18.30
Онлайн-трансляция

14 августа, понедельник

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — начало игры в 22.00
Онлайн-трансляция

Участники чемпионата Англии сезона 2023 / 2024

В английской премьер-лиге играют 20 команд. Действующий чемпион — «Манчестер Сити», вице-чемпион — «Арсенал».

По итогам сезона 2022 / 2023 чемпионат Англии покинули «Лестер Сити», «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон». В АПЛ из чемпионшипа вышли «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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