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Сегодня, 20:19

«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике Педро Порро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» заинтересован в «Спортинга» защитнике Педро Порро, сообщает AS.

По данным источника, главный тренер команды Антонио Конте хочет подписать 23-летнего игрока в январе этого года. «Шпоры» готовы заплатить за защитника от 25 до 30 миллионов евро.

Ране сообщалось, что «Спортинг» готов отпустить Порро в «Реал».

«Спортинг» арендовал футболиста у «Манчестер Сити» в августе 2020 года. В составе португальской команды игрок выиграл чемпионат страны и два Кубка португальской лиги и один Суперкубок. В июле 2022 года клуб из Лиссабона выкупил игрока у английской команды.

Действующее соглашение 23-летнего Порро со «Спортингом» рассчитано до 2025 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

Источник: AS
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

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