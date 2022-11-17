«Спортинг» готов отпустить Педро Порро в «Реал»

Руководство «Спортинга» готово отпустить защитника Педро Порро в «Реал», сообщает Record Portugal.

По данным источника, сумма потенциального трансфера может составить 30 миллионов евро. В мадридском клубе проявляют серьезный интерес к игроку.

Порро уже выступал в ла лиге за «Жирону» и «Вальядолид».

«Спортинг» арендовал защитника у «Манчестер Сити» в августе 2020 года. В составе португальской команды игрок выиграл чемпионат страны и два Кубка португальской лиги и один Суперкубок. В июле 2022 года клуб из Лиссабона выкупил игрока у английской команды.

Действующее соглашение 23-летнего Порро со «Спортингом» рассчитано до 2025 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.