Фофана получил травму колена и пропустит от 3 до 4 недель

Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил травму.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, французский футболист получил травму колена в товарищеской игре с «Брентфордом» (5:1) и пропустит от 3 до 4 недель.

В последний раз Фофана принимал участие в официальной игре 5 октября против «Милана» (3:0), после матча у него было диагностировано растяжение связок коленного сустава.