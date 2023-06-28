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28 июня, 23:05

«Тоттенхэм» объявил о переходе Мэддисона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон продолжит карьеру в «Тоттенхэме», сообщает официальный сайт «шпор».

26-летний англичанин подписал с лондонцами контракт до 2028 года. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит «Лестеру» 40 миллионов фунтов стерлингов.

Мэддисон выступал за «Лестер» с 2018 года. Он провел за «лис» 203 матча, в которых забил 55 мячей и отдал 41 голевую передачу. Полузащитник выигрывал с командой Кубок и Суперкубок Англии.

Футбол
ФК Лестер
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