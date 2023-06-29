«Челси» согласовал трансфер нападающего «Сантоса» Анжело

Нападающий «Сантоса» Анжело в ближайшее время станет игроком «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны полностью согласовали трансфер. «Синие» заплатят за игрока 15 миллионов евро.

Сообщается, что соглашение будет подписано до 2029 года.

19-летний форвард начнет предсезонную подготовку с «Челси», после чего может быть отдан в аренду.