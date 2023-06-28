Артета: «Хаверц — игрок высочайшего качества. Он является умным футболистом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание полузащитника Кая Хаверца.

«Кай — игрок высочайшего качества. Он обладает большой универсальностью и является умным футболистом. Он придаст большую силу нашей полузащите и внесет разнообразие в игру. Мы приветствуем Кая и его семью в футбольном клубе «Арсенал» и с нетерпением ждем начала работы с ним, когда мы начнем предсезонную подготовку», — приводит слова Артеты сайт клуба.

«Арсенал» сообщил, что заключил с 24-летним игроком долгосрочный контракт. По данным СМИ, соглашение рассчитано до 2028 года, сумма трансфера из «Челси» — 75 миллионов евро.