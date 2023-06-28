Артета: «Хаверц — игрок высочайшего качества. Он является умным футболистом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание полузащитника Кая Хаверца.
«Кай — игрок высочайшего качества. Он обладает большой универсальностью и является умным футболистом. Он придаст большую силу нашей полузащите и внесет разнообразие в игру. Мы приветствуем Кая и его семью в футбольном клубе «Арсенал» и с нетерпением ждем начала работы с ним, когда мы начнем предсезонную подготовку», — приводит слова Артеты сайт клуба.
«Арсенал» сообщил, что заключил с 24-летним игроком долгосрочный контракт. По данным СМИ, соглашение рассчитано до 2028 года, сумма трансфера из «Челси» — 75 миллионов евро.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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