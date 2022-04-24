«Тоттенхэм» намерен предложить «Интеру» за Дюмфриса 25 миллионов евро

«Тоттенхэм» планирует сделать предложение по защитнику «Интера» Дензелу Дюмфрису.

Как сообщает Fichajes, «шпоры» готовы предложить за 26-летнего игрока 25 миллионов евро. Скорее всего, «Тоттенхэму» придется сделать более выгодное предложение, поскольку «Интер» хочет получить за своего защитника не менее 40 миллионов евро.

Контракт Дюмфриса с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне футболист сыграл 40 матчей за «Интер», забил пять голов и отдал семь результативных передач.