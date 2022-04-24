«Челси» на последний минуте победил «Вест Хэм»

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«Челси» победил «Вест Хэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «синих».

В конце матча лондонцы имели отличный шанс отличиться, но Жоржиньо не реализовал пенальти.

И все же победу команде Томаса Тухеля принес на последней минуте Кристиан Пулишич.

«Челси» набрал 65 очков и остается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

«Вест Хэм» остался на седьмой строчке (52 очка).