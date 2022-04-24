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Сегодня, 17:54

«Челси» на последний минуте победил «Вест Хэм»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» победил «Вест Хэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «синих».

В конце матча лондонцы имели отличный шанс отличиться, но Жоржиньо не реализовал пенальти.

И все же победу команде Томаса Тухеля принес на последней минуте Кристиан Пулишич.

«Челси» набрал 65 очков и остается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

«Вест Хэм» остался на седьмой строчке (52 очка).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
24 апр, 16:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Пулишич, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Жоржиньо 87
Челси
Менди Алонсо Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо Канте Лофтус-Чик (Зиеш, 76) Чалоба Маунт Хаверц (Лукаку, 76) Вернер (Пулишич, 76)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Цоуфал Доусон Масуаку Джонсон Пабло Форнальс Нобл (Райс, 62) Соучек Ярмоленко (Боуэн, 73) Бенрама (Лансини, 78)
Предупреждения
Алонсо 82’  - 
Удаления
Доусон 86’
Судьи
Оливер (Англия)
Англия. Премьер-лига. 34-й тур
24 апр, 16:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
1:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Голы
Выдра, 62 (1:0)
Бернли
Поуп Тэйлор Тарковски Робертс Коллинз Корк Браунхил Вегхорст Макнейл (Лонг, 86) Родригес (Барнс, 64) Выдра (Леннон, 71)
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Боли Коади Хонни Кастро Семеду Саисс (Тринкан, 79) Жоау Моутинью Дендонкер Хименес Силва (Педру Нету, 67) Хван Хи Чхан
Предупреждения
Выдра 33’, Тэйлор 77’, Барнс 90’  -  Педру Нету 90’
Судьи
Тэйлор (Англия)
Англия. Премьер-лига. 34-й тур
24 апр, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
2:2
Саутгемптон
Голы
Уэлбек, 2 (1:0), Салису, 44 (2:0), Уорд-Проуз, 45 (2:1), Уорд-Проуз, 54 (2:2)
Брайтон & Хоув
Санчес Уэбстер (Гросс, 62) Данк Велтман Кукурелья Макаллистер Мвепу (Марч, 61) Кайседо Мопей (Сармиэнто, 85) Троссар Уэлбек
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Салису Беднарек Ромеу Уорд-Проуз Ливраменто (Перро, 37) Лонг (Бройя, 80) Адамс Редмонд Телла (Армстронг, 67)
Предупреждения
Кукурелья 45’  - 
Судьи
Джонс (Англия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 2
Спартак 1
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Бернли
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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Саутгемптон
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
15
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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23.04 14:30
Арсенал – МЮ
 3 : 1
23.04 17:00
Лестер – Астон Вилла
 0 : 0
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 5 : 1
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 0 : 3
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 0 : 0
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 0
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 2 : 2
24.04 16:00
Челси – Вест Хэм
 1 : 0
24.04 18:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
25.04 22:00
Кр. Пэлас – Лидс
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Тоттенхэм Хотспур

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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Ливерпуль

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Ливерпуль

 8
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