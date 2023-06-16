«Тоттенхэм» близок к выкупу Кулушевски за 30 миллионов евро

«Тоттенхэм» близок к договоренности с «Ювентусом» по выкупу форварда Деяна Кулушевски, который выступал за лондонский клуб на правах аренды в сезоне 2022/23, утверждает Sky Italia.

По условиям арендного соглашения, «Тоттенхэм» может выкупить 23-летнего шведа за 35 миллионов евро. По информации источника, клубы близки к договоренности о выкупе за 30 миллионов.

В прошедшем сезоне Кулушевски провел 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.