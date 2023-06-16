«Манчестер Юнайтед» готовит финальное предложение по Маунту

«Манчестер Юнайтед» сделает «Челси» последнее предложение по полузащитнику Мэйсону Маунту, сообщает MIrror.

По информации источника, манкунианцы предложат лондонцам 50 миллионов фунтов стерлингов. В клубе считают, что это более справедливая цена на игрока, чем 70 миллионов, которые запрашивает «Челси», учитывая, что контракт Маунта истекает в следующем году.

Ранее сообщалось, что «Челси» отклонил предложение в 40 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Маунт забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.