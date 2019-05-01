Бывший вратарь "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед", а ныне игрок "Колорадо" Тим Ховард надеется, что "Ливерпуль" не сможет выиграть титул чемпионата Англии, сообщает Goal.com.

"Манчестер Сити" с 92 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ после 36 туров. "Ливерпуль" с 91 баллом располагается на второй строчке.

– Надеюсь, что "Ливерпуль" никогда не выиграет титул, пока я еще дышу. Сейчас за чемпионство в АПЛ борются две команды. Если никто из них не ошибется, то "Манчестер Сити" выиграет золотые медали чемпионата Англии, – приводит слова Ховарда Goal.com.

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