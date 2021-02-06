Тиагу Силва обсудит продление контракта с «Челси»

Защитник Тиагу Силва может продлить контракт с «Челси». Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, агенты 36-летнего бразильца в ближайшее время встретятся с руководством клуба.

Отмечается, что главный тренер Томас Тухель и руководители клуба довольны Силвой, поэтому хотят сохранить игрока в составе. Его нынешний контракт заканчивается летом.

Силва пришел в «Челси» из «ПСЖ» летом прошлого года. За английский клуб он сыграл 21 матч и забил 2 гола.