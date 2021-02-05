Моуринью заявил, что ему по силам завоевать титул АПЛ с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу того, что лондонский клуб не может завоевать трофей в чемпионате Англии с 1961 года.

«Каждый день я оказываю давление на себя. Мне не нужны другие люди для этого. С 2012 года команда не проигрывала три матча подряд, так? Верно. Сколько лет команда не может выиграть титул? С 1961 года? Я смогу добыть один», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

В сезоне-1960/61 «Тоттенхэм» стал чемпионом Англии. В сезоне-2016/17 команда стала вице-чемпионами Премьер-лиги. После 21 тура АПЛ «шпоры» занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 33 балла.