Тен Хаг заявил, что «МЮ» работает в правильном направлении

Главный тренер Эрик тен Хаг рассказал, в чем нужно прибавлять «Манчестер Юнайтед» после матча АПЛ с «Лутоном» (2:1). Он уверен, что команда прогрессирует и нужно работать в том же направлении.

«Мы все время должны быть сконцентрированы на сто процентов. Делать свое дело вместе, с мячом или без — тогда ты сможешь контролировать игру. Мы могли одержать легкую победу, но получилась тяжелая», — сказал тен Хаг BBC.

«Манчестер Юнайтед» (44 очка) одержал пятую кряду победу во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ. «Лутон» (20) идет 17-м в турнирной таблице.