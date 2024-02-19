Тен Хаг заявил, что «МЮ» работает в правильном направлении
Главный тренер Эрик тен Хаг рассказал, в чем нужно прибавлять «Манчестер Юнайтед» после матча АПЛ с «Лутоном» (2:1). Он уверен, что команда прогрессирует и нужно работать в том же направлении.
«Мы все время должны быть сконцентрированы на сто процентов. Делать свое дело вместе, с мячом или без — тогда ты сможешь контролировать игру. Мы могли одержать легкую победу, но получилась тяжелая», — сказал тен Хаг BBC.
«Манчестер Юнайтед» (44 очка) одержал пятую кряду победу во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ. «Лутон» (20) идет 17-м в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|59-24
|57
|
2
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58-22
|55
|
3
|Ман. Сити
|24
|16
|5
|3
|57-26
|53
|
4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52-33
|49
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|25
|14
|2
|9
|35-34
|44
|
7
|Брайтон
|25
|10
|8
|7
|48-40
|38
|
8
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53-41
|37
|
9
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34-41
|29
|
13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33-46
|28
|
14
|Брентфорд
|24
|7
|4
|13
|35-43
|25
|
15
|Нот. Форест
|25
|6
|6
|13
|32-44
|24
|
16
|Кр. Пэлас
|24
|6
|6
|12
|27-43
|24
|
17
|Лутон Таун
|24
|5
|5
|14
|34-47
|20
|
18
|Эвертон
|24
|8
|5
|11
|26-32
|19
|
19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25-55
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|25
|3
|4
|18
|22-65
|13
|17.02
|15:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|1 : 4
|17.02
|18:00
|
Бернли – Арсенал
|0 : 5
|17.02
|18:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|1 : 2
|17.02
|18:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|2 : 2
|17.02
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|2 : 0
|17.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 2
|17.02
|20:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 1
|18.02
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Брайтон
|0 : 5
|18.02
|19:30
|
Лутон Таун – МЮ
|1 : 2
|19.02
|23:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|21
|1
|7