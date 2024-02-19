Ван Дейк признался, что горд быть игроком «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что гордится быть капитаном команды. Он заявил, что с детства мечтал играть в Англии.

«Я горжусь тем, что играю за эту команду и являюсь капитаном. Это невероятное чувство, наслаждаюсь этим каждый день. Это потрясающе», — цитирует игрока This is Anfield.

32-летний Ван Дейк играет в составе «Ливерпуля» с 2018 года. Вместе с красными нидерландец выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. В текущем сезоне защитник провел 23 матча в АПЛ, отметившись голом и двумя результативными передачами.