Гвардиола высоко оценил игру Родри за «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил работу полузащитника Родри в английском клубе.

«Родри способен на все. Это было невероятное подписание. Сложно представить, что мы делали бы, если бы в свое время не купили этого игрока. Опорники не получают того внимания, что нападающие, но это нормально — такова роль. Задача такого футболиста — играть на команду», — цитирует City Xtra Гвардиолу.

В этом сезоне 27-летний испанец провел 21 игру в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. В «Сити» он играет с 2019 года.