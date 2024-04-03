Тен Хаг рассказал, что игроки «МЮ» не успевают тренироваться из-за плотного графика

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о частых травмах футболистов команды. Он отметил, что это неизбежно.

«Нельзя предотвратить проблемы. Стандарты АПЛ высоки, перегрузка в расписании сумасшедшая. В нашей команде много игроков, которые ездят в сборные. У других клубов тоже проблемы, особенно в обороне.

Внесли ли мы изменения в тренировочный процесс? Мы толком не тренируемся, восстанавливаемся и ждем следующий матч», — рассказал тен Хаг журналистам.

После 29 туров чемпионата Англии «МЮ» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.