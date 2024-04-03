Клопп рассказал, когда Алиссон вернется в общий строй «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда голкипер Алиссон вернется в общий строй команды.

Специалист сообщил, что вратарь занимается с тренером голкиперов и на следующей неделе вернется к полноценным тренировкам.

Вратарь получил травму бедра в начале февраля, из-за чего пропустил уже матч 25-го тура АПЛ против «Брентфорда» (4:1).

Завтра, 4 апреля, «Ливерпуль» сыграет с «Шеффилдом» в матче 31-го тура АПЛ. Начало — в 21.30 мск.