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Постекоглу: «Разочарован не результатом матча с «Вест Хэмом», а тяжелой игрой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Да, это было тяжело физически, и это то, чего ожидаешь, когда приезжаешь на стадион «Вест Хэма». Это сильная команда, и они обороняются компактно, поэтому необходимо терпение. Я думаю, мы справились с этим хорошо. Разочарован не результатом, а тяжелой игрой. Наш гол — это был хорошо продуманный ход. Мы над этим работали. Еще много игр предстоит провести. Я буду очень удивлен, если не все матчи будут напряженными. Каждый за что-то борется. Мы должны поддерживать свой уровень», — цитирует BBC Постекоглу.

«Тоттенхэм» с 57 очками идет на 5-м месте в АПЛ. «Вест Хэм» (45 очков) занимает 7-ю строчку в турнирной таблице.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2
 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3
 Ман. Сити 29 19 7 3 63-28 64
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 31 12 9 10 50-55 45
8
 Ньюкасл 30 13 5 12 64-52 44
9
 Брайтон 29 11 9 9 51-46 42
10
 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43-47 42
11
 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13
 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14
 Кр. Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 30 8 8 14 31-42 26
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
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2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 3 : 1
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 1
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 1 : 0
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 1
2.04 22:15
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 - : -
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 - : -
3.04 22:15
Ман. Сити – Астон Вилла
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Ливерпуль – Шеффилд Юн.
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

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Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 6
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Родри

Манчестер Сити

 26 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

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