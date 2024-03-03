Тен Хаг назвал хорошей игру «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 27-го тура АПЛ.

«Я думаю, что в целом это была хорошая игра. Мы повели со счетом 1:0, после этого у нас были моменты, чтобы забить второй гол.

Мы очень хорошо оборонялись, было два определяющих момента, когда мы чуть не совершили прорыв, но мы пропустили. У нас все еще была возможность набрать хотя бы одно очко, но и победа была возможна», – приводит слова Тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» (44 очка) потерпел второе подряд поражение в АПЛ и занимает шестое место в турнирной таблице.