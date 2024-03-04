Гвардиола отреагировал на промах Холанна в матче с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру нападающего Эрлина Холанна в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

В первом тайме норвежец не смог забить гол с выгодной позиции. На 90+1-й минуте он все-таки отметился голом.

«Холанн расстроился после этого промаха, я тоже огорчился. Хочу, чтобы он забивал по 4-5 голов за матч. Ему нужно забыть об этом эпизоде и двигаться дальше. Любой может промахнуться. После такого нужно улыбнуться и идти дальше. Именно так Эрлин и поступил», — цитирует испанца Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» (62 очка) остается на втором месте в АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» составляет одно очко. Команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает во всех турнирах уже 19 матчей кряду.