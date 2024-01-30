Тайские мошенники в соцсетях выдают себя за Хаби Алонсо и просят перевести деньги за билет до Ливерпуля

Мошенники в соцсетях просят денег на билет до Англии от имени Хаби Алонсо

В Таиланде орудуют мошенники, которые выдают себя за главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, сообщает Yahoo.

Многим пользователям в соцсетях начали приходить сообщения от якобы Алонсо, который сообщает, что возглавит «Ливерпуль» в следующем сезоне, но ему не хватает денег на билеты в Англию.

В связи с этим «Алонсо» на тайском языке просит перечислить ему на счет 300 батов (около 760 рублей), чтобы он добрался до Ливерпуля.

В связи с этим тайская полиция призвала граждан не верить мошенникам:

«Фанаты «Ливерпуля», успокойтесь. Хаби еще не тренер «Ливерпуля», но мошенники уже есть», — сказано в сообщении.