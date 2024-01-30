«Ноттингем Форест» сыграет с «Арсеналом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии во вторник, 30 января. Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия) и начнется в 22.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Ноттингем Форест» — «Арсенал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 21 тура АПЛ команда из Ноттингема набрала 20 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Лондонский клуб с 43 баллами располагается на 3-й строчке.

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