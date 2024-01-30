ФИФА: клубы потратили рекордные 8,88 миллиарда евро на трансферы в 2023 году

Клубы установили рекорд по трансферным выплатам в 2023 году, сообщается в отчете, который опубликован на сайте ФИФА.

В отчете рассматривались все трансферы, кроме сделок, заключенных внутри одной страны.

В общей сложности все клубы мира потратили на трансферы 8,88 миллиарда евро. Более 10 процентов этой суммы пришлось на топ-10 самых дорогих трансферов 2023 года.

Больше всех в 2023 году потратили английские клубы — 2,73 млрд евро. Больше всех заработали — немецкие (1,1 млрд евро).