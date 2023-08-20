Тайлер Адамс перешел из «Лидса» в «Борнмут»
Полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс стал игроком «Борнмута», сообщает пресс-служба команды.
Контракт хавбека с новым клубом рассчитан на пять лет. Американец будет носить футболку с номером 18.
24-летний Адамс перешел в «Лидс» из «Лейпцига» в июне 2022 года. Футболист провел 26 матчей за «павлинов» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
4
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
10
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
17
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|0 : 3
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 1
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 4
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|2 : 0
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|1 : 0
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Серж Орье
Ноттингем Форест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Матеус Нунес
Вулверхэмптон
|2
|0
|0
Новости