Клопп объяснил уход своих игроков в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансферы полузащитников Фабиньо и Джордана Хендерсона в чемпионат Саудовской Аравии.

«Парни лично обратились ко мне с просьбой уйти. Когда они озвучили условия, которые им предложили, я понял, что у нас нет шансов их удержать. Там невероятные финансовые возможности», — цитирует специалиста Sport1.de.

Футболисты покинули «Ливерпуль» этим летом.